國際影像｜南非前總統祖馬入獄　引發大規模騷亂搶掠　累積72人死

南非前總統祖馬（Jacob Zuma）被指貪腐，他否認指控，又拒絕配合調查，近日被判藐視法庭罪成囚15個月。祖馬入獄觸發民眾示威，之後演變成騷亂，截至周三（14日）已造成72人死亡。動蕩下商店、工廠、甚至疫苗中心都被迫關門。

示威最先在祖馬出身的夸祖魯-納塔爾省（KwaZulu-Natal）出現，其後擴散至約翰內斯堡（Johannesburg）及豪登省（Gauteng）的其他地區。長期的貧富懸殊，以及在疫情下經濟不景，促使大批民眾趁混亂對商店和購物中心進行搶掠和縱火，甚至一度引發人踩人意外。

現任總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）形容，自27年前結束種族隔離以來，以現時的暴力情況最為嚴重。

攝影：Getty Images、美聯社、路透社

圖片編輯：蘇煒然

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