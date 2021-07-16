【國際影像】西歐多地暴雨成災　河水氾濫毀房屋　村落滿目瘡痍

西歐多國本周出現破紀錄的降雨，引發嚴重水災，至今最少近70人死亡，另有1,300人下落不明。受影響國家包括德國、比利時、荷蘭、瑞典等，暴雨致令多地河流和水庫潰堤，現代化的城市既成澤國，美麗的村落更如煉獄。

其中在德國，西部的萊茵蘭-普法茲邦（Rhineland-Palatinate）和北萊茵-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）多幢建築物和汽車都被泛濫的洪水沖走，災情中斷了鐵路、公路及河運，當局宣布該地區進入緊急狀態，目前政府已出動軍方協助救援，但德國氣象局警告，西南部地區的暴雨可持續至今晚（16日），即使雨停了，滿目瘡痍下可能還有隱藏的危機

攝影：路透社、美聯社

圖片編輯：周穎瑤

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