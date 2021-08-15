【民陣解散．圖輯】反23條起至反修例終　回顧民陣19年來遊行人潮

民間人權陣線（民陣）今日（15日）發聲明，表示前日召開了周年大會，成員團體一致議決由即日起解散。

民陣於2002年成立，當時是以反對《基本法》23條立法為契機，聯合不同的民主派別團體及組織，希望團結力量推動香港人權運動及公民社會發展。民陣歷年來舉辦過眾多遊行集會，其中最重要的是每年七一遊行，就其他社會議題，如反高鐵、爭取真普選、反釋法，以及2019年反修例運動等，民陣亦有組織相關遊行。

隨着召集人陳皓桓被捕還柙，成員團體如民主黨、公民黨、街工等逐一退出，民陣終於迎來解散命運。

攝影：余俊亮、羅國輝、林若勤、盧翊銘、羅君豪、曾梓洋、梁鵬威、張浩維、鄭子峰、李澤彤、高仲明、歐嘉樂；路透社

圖片編輯：周穎瑤、蘇煒然

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