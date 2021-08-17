阿富汗局勢．圖輯｜塔利班再掌權　女性倉惶逃難　恐重回黑暗日子

美國從阿富汗撤軍，塔利班武裝分子攻入首都喀布爾總統府，重掌對阿富汗的控制權。不少阿富汗女性感到憂慮，擔心伊斯蘭原教旨主義下女性權利再度被打壓。

塔利班在90年代控制的阿富汗，對民眾實施嚴格的伊斯蘭原教旨主義，其中對婦女的要求最為嚴格，包括婦女不能工作，不允許女孩上學，強制女性穿上罩袍（burqa，外出時必需男性親屬陪同。

阿富汗電影製作人卡里米（Sahraa Karimi）在塔利班武裝分子攻陷阿富汗首都喀布爾之前曾在Twitter上發文，指塔利班控制的省份正在對百姓實施暴行，綁架兒童及殺害婦女，懇求世界同她一起「保護阿富汗人民」，稱阿富汗將重回黑暗統治時期。

攝影：Getty Images、路透社

圖片編輯：羅國輝

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