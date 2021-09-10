國際影像｜阿富汗殉職美軍靈柩回國　未能活着回家美國人沉重悼念

美軍在阿富汗撤軍期間，8月26日喀布爾國際機場的自殺式炸彈襲擊造成13名美軍死亡。殉職美軍遺體日前回國，他們的靈柩蓋着美國國旗，由空軍貨機運回美國多佛空軍基地，總統拜登亦有親自到基地迎接致哀。

這最後一批陣亡於阿富汗的美軍其後陸續「回家」，他們家鄉不缺居民夾道迎接的場面，「星條旗」在小鎮各處飄揚，歌頌逝者「為國家與人們的自由」的貢獻。美軍在阿富汗的軍事行動由「911」恐襲後持續20年，送掉最少四千美軍的性命後，如今塔利班回朝，想趕及「911」廿周年前退場卻再有犧牲。用20年劃一個圓，填進數不清的人命，這場戰爭的意義是什麼，以結果論來說，似只有令人無語的結論。

攝影：路透社、美聯社、Getty Images

圖片編輯：周穎瑤

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