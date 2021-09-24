【國際影像】冰山融水浮現格陵蘭人前　悄悄劃開全球氣候變化之路

格陵蘭這全球最大的島嶼，因着她偏遠、冷冽得地圖上只有一片白色的形象，多年來猶如自成一角。她全島約五分之四地區處於北極圈之內，冰蓋邊陲仍有綠草與城市。或許格陵蘭經濟上或政治上都不算舉足輕重，但說起氣候，她絕對是不能忽視的名字。

2021年，在這異常乾燥及寒冷的極地，居然在其頂峰出現降雨，說明格陵蘭氣溫升高了使當地出現水循環；夏季時候冰面融水情況增多，加速了冰川或冰山溶化的速度，讓今年成為當地融冰情況最廣泛的其中一年。格陵蘭人常看着浮冰在眼前飄過，似過得簡單寧靜，卻又像處於風眼中－－每道出現在冰面的裂痕，像預視氣候在惡化，靜謐的盡頭，卻是地球別處的風起雲湧......

攝影：路透社、Getty Images

圖片編輯：周穎瑤

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