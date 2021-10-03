職工盟解散・圖輯｜會員憂難抵政治壓力忍痛表決　解散僅通過門檻

職工盟執委早前通過啟動解散程序，今日（3日）召開特別會員大會表決，結果以57票贊成、8票反對及2票棄權，大比數通過解散。

職工盟主席黃迺元形容，解散決定非常沉重和掙扎，指職工盟及培訓中心員工在未來兩個月將相繼遣散，工盟將向員工發放優於法例的補償，同時撥款予部分基層工會支付人手及租金開支，讓工會在有限時間內適應失去職工盟的影響，其後將餘款攤分予屬會。

職工盟目前尚餘75個屬會；職工盟副主席鄧建華指，根據會章，解散須五分四在席會員通過，形容是次投票結果僅僅高於門檻，反映屬會對解散並不甘心。「大家是忍痛投票，擔心繼續下去能否頂住政治壓力。」眾人其後互相道別，30年工運路來到一個段落。

攝影：盧翊銘

圖片編輯：周穎瑤

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