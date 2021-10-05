國際影像｜西班牙火山爆發半月　日夜噴出火山灰　居民塵埃裏生活

西班牙拉帕爾馬島（La Palma）的老昆布雷火山（Cumbre Vieja）上月19日爆發，近半個月來持續活躍，岩漿至今覆蓋約709公頃土地，上千房屋遭受破壞。岩漿流入大西洋，並在海邊形成了約33公頃的新「陸地」。

當局上月已緊急疏散了約6,000居民，避免了人命傷亡，而島上其餘80,000居民大多數未受岩漿直接威脅，沒有進一步的疏散計劃。但氣體和火山灰不斷地噴出來，令島上空氣質素惡劣，且滿地塵埃，影響居民生活。「還未完結，我們不知道（火山爆發）還會持續多久。我們被大自然掌握在手裏。」加那利亞群島（Canary Islands）政府首長Ángel Víctor Torres說。

攝影：美聯社、路透社

圖片編輯：蘇煒然

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