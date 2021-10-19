【圖話】東盟峰會前夕 緬甸軍政府釋放5600多名反軍事政變示威者

緬甸軍政府宣布，釋放5636名因反軍事政變示威而遭扣押及起訴的示威者。根據命令，共1316名在囚人士獲特赦，4320名遭起訴人士獲撤銷訴訟並釋放。

緬甸國家管理委員會主席兼國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）發表電視講話，重申軍政府恢復緬甸民主的五步曲路線圖，強調政府尋求恢復社會秩序。特赦是基於人道原因，並譴責反對派煽動騷亂。他為軍方的行動辯護，將暴力衝突歸咎於反對派，並稱希望東盟（ASEAN）國家能注意。

東盟早前以緬甸和平發展計畫缺乏進展為由，禁止敏昂萊出席峰會，只邀請緬甸的非政治代表出席本月底舉行的峰會，緬甸軍政府對此表示極度失望和強烈反對，認為美國及歐盟向東盟施壓。

攝影：美聯社、路透社

圖片編輯：羅國輝

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