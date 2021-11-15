國際影像｜印度基層絕處依賴賣煤救生活　先處理氣候或貧窮成疑問

聯合國氣候變化大會（COP26）通過了《格拉斯哥氣候公約》，被指是首個明確計劃減少煤炭用量的協議。不過在印度這巨型發展中國家，公約倒還站在窮人的對立一方。

賈坎德邦（Jharkhand）是印度其中一個最貧窮、最受害於氣候暖化，卻也是全國最盛產煤的地區，當地人由謀生到日常生火，也非常依賴煤。隨着印度經濟增長及氣候暖化，當地電力需求上升，讓人有望靠煤炭賺更多錢改善生活；世界大勢鼓吹停用煤炭發展環保能源，煤礦漸關閉反令人失業。

有學者說「煤炭是一個生態系統」，也應是最難解的那類－－到底氣候暖化還是貧窮問題更逼切，這個雞蛋問題般的惡性循環為後COP26 的時代留下大問號。

攝影：美聯社

圖片編輯：周穎瑤

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