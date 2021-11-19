國際影像｜印度霧霾迷朦新德里面臨封城　難見生計與環保的平衡點

這一兩個星期，印度新德里的學生不用上學並復課無期，公務員轉而在家工作，為的不是當地新冠肺炎疫情再失控，而是當地的空氣污染實在太嚴重，有直接威脅人們健康之虞。

新德里在排燈節後，再迎來農民冬季焚燒穀物秸稈清理農地的時節，多個地區的PM2.5 水平接近或高於400，遠高於世界衛生組織的空氣質素指標，有形容指呼吸這樣的空氣一天，影響相當於抽20支煙。德里首席部長凱傑里瓦爾（Arvind Kejriwal）早在上周六（13日）除了宣布以上措施外，還勒令市內建築工程停工至星期日（21日），情況卻未見改善；4日後隨着印度最高法院介入，當局禁止了6座燃煤發電廠的運作，並考慮「封城」以緩和情況。

攝影：路透社、美聯社、視覺中國

圖片編輯：周穎瑤

展開