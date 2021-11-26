【國際影像】歷傷亡最慘重難民海難　英倫海峽再成難民問題焦點

2021年11月24日，一隻疑正偷渡往英國的橡皮艇，在法國北部難民熱點加萊（Calais）對開水域沉沒，造成27人死亡，2人獲救但危殆；該橡皮艇被指疑由大型貨櫃船撞沉；國際移民組織則指出，這是英倫海峽成為難民熱點後，傷亡最慘重的海難。

事件再次讓那難以跨越的海面成焦點，英國內政部表示，最近單日新增逾千難民偷渡並抵達英國，創下人數新高。有說更多人以身犯險，因為法國北部難民聚居地環境惡劣，而難民抵達脫歐後的英國不會被遣返回歐洲大陸。法國總統馬克龍強調不會讓英倫海峽變墓地，而英政府亦表達打擊人口販運集團的決心，不過化解難民問題，真正的方法到底在哪裏？

攝影：路透社、美聯社、Getty Images

圖片編輯：周穎瑤

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