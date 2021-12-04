11月精選影像｜擴大使用安心出行準備通關　漁農署誘殺野豬惹爭議

2021年11月，人與物都在來來往往。9月時追截走私快艇時墮海殉職的水警總督察（追授）林婉儀，終在月頭下葬浩園，並在同月獲追授金英勇勳章。藝員楊明就不小心駕駛等罪，被判即時監禁18天及停牌2年，現正保釋等待上訴中。

歷三朝政府的M+博物館終在11月開幕，主教山配水庫也將作有限度開放，但如各政府建築物、街市、公立醫院等一樣，這個月起必須使用安心出行才能進入參觀。創立31年的童裝品牌Chickeeduck宣布明年下半年全面撤出香港，有60年歷史的甜品店許留山則悄悄地在月尾結業。漁護署在月中一個晚上，誘捕了7頭野豬，並即場將其人道毀滅。

「01影像」精選11月份精彩照片，以影像回顧本月城中大小事。

攝影：《香港01》攝影部

圖片編輯：周穎瑤

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