國際開版｜默克爾正式離任德國總理　與多國元首交手16年締造歷史

德國新總理朔爾茨（Olaf Scholz）昨日（12月8日）上任，意味執政16年的默克爾正式離任。德國聯邦國防軍早前在柏林為默克爾舉行軍樂火炬告別儀式；按照慣例，德國聯邦總統、總理和國防部長卸任之際都會得到這樣的傳統禮遇。

默克爾本為物理及量子化學家，1989年進入政界，慢慢率領着基督教民主聯盟走上總理寶座，成為德國首位女總理及出身東德的總理。她自2005年當選總統後得以再連任3屆，國際間也實屬少見，證明了她無論如何也備受一定肯定，期間曾與多位國際領袖交手，成就不少歷史場面。她的離任標誌一個時代的結束，功過留待歷史見證，她則是註定被載入史冊。

攝影：路透社、美聯社、Getty Images

圖片編輯：周穎瑤

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