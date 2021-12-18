已故朝鮮前領導人金正日於2011年12月17日心臟病發猝逝，其三兒子金正恩匆忙接手，成為朝鮮統治者。當初這位「八十後」正在被訓練為一個元首，作為家族三子成為金氏王朝接班人，很多人都看不出那小胖子到底有否足夠能耐接班，還是會讓朝鮮大變天。

事實證明，在這10年中，金正恩除了明顯發福再瘦至令人質疑外，他比他父親更添了一些手腕。對內他清除異己手段乾脆，追求發展核武、經濟並進路線，對外他居然曾與南韓總統文在寅，甚至美國前總統特朗普在外交舞台上交手過，毫不怯場的表現讓人困惑卻不得不稱奇。10年過去，金正恩仍未到40歲，卻仍撐住了朝鮮的金氏王朝，成為國際間無法忽視的名字。

攝影：路透社、美聯社、Getty Images

圖片編輯：周穎瑤

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