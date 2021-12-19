立法會選舉・圖輯｜改制後首次選舉全日免費搭車　票站氣氛暫平靜

改制後首場立法會選舉今日（19日）舉行。截至早上12時半，即開始投票後四小時，共有540,336人投票，投票率為12.08%。

今年無論地方選區還是功能界別，均有不少政治素人參選。有選民認為今屆氣氛「平靜好多」，較少留意候選人宣傳，不太認識他們。有選民直言「今年都唔係好多選擇」，而且地方選區和功能組別均多新人參選，投票時僅可參考其政黨背景，難參考其政績，因此投票時主要參考候選人的政黨背景，及該政黨以往的政績。

另一邊廂，為鼓勵投票，政府聯同港鐵、巴士公司及電車提供全日免費乘車優惠，多個巴士站及港鐵站都出現乘車出行的人龍。

攝影：李澤彤、羅君豪、何柏佳、廖雁雄

圖片編輯：周穎瑤

展開