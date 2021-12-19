【立法會選舉・圖輯】投票率遜上屆立會選舉　票站外人龍不再

今日（19日）是改制後首屆立法會換屆選舉，投票率成為關注焦點。投票時間過去大半，無論以投票時間比較或以確實時間比較，今屆投票率都較2016年為低。5年前，不單止日間在票站外出現人龍，多個票站在入夜後仍有大批市民排隊投票，但此情此景今年不再出現。

截至晚上9時半（投票開始後13小時），今屆地方選區投票率為29.28%；功能界別投票率為30.92%。對比2016年數字，晚上8時半（投票開始後13小時）地方選區投票率為47.83%；功能界別投票率為59.56%。如果以同一時間比較，2016年晚上9時半地方選區投票率為52.57%；功能界別投票率為65.95%，差距更明顯。

攝影：符祥定、何柏佳、廖雁雄、江智騫、余俊亮、鍾偉德、黃永俊

圖片編輯：周穎瑤、蘇煒然

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