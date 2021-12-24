【圖輯】港大中大嶺大相繼移除六四相關雕塑　在空白中閱大學新貌

繼22晚深夜香港大學的「國殤之柱」被校方拆除搬走後，中文大學的新民主女神像和民主牆上文宣，以及嶺南大學的六四浮雕及壁畫，也相繼在2021年12月24日被校方拆除運走或清除。

中大回應時聲稱移除了大學站廣場內「一座未經授權的雕像」，2010年校方並不批准當時的學生會展示有關雕像的要求，雕像一直沒有任何一方負責維修及管理；現時中大學生會及支聯會亦已解散，校方經內部評估後決定移走該雕像。

嶺大發言人則指，大學重新檢視和評估校園內可能構成法律或安全風險的物品後，為保障大學社群的整體利益，相關物品已被清除或移除並妥為儲存，但未提及是否受外界壓力或與港大同類事情有關。

攝影：「香港01」攝影組、路透社、美聯社

圖片編輯：周穎瑤

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