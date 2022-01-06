【國際影像】哈薩克燃油價格飆升引發衝突　俄羅斯將派出維和部隊

哈薩克政府1月1日撤銷了針對液化石油氣的價格限制，燃油價格即時暴漲近一倍，首都努爾蘇丹（Nur-Sultan）、最大城市阿拉木圖（Almaty）等地有民眾上街抗議。示威者衝擊政府設施、總統官邸等，當局先是宣布努爾蘇丹及阿拉木圖進入緊急狀態並實施宵禁，隨後擴展至全國範圍。

1月5日哈薩克政府內閣請辭，成員暫時繼續履行職務，直至新政府組成；哈薩克政府亦許諾重新限制燃油價格，但未能平息民憤。總統託卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）指控外國勢力協助「恐怖主義集團」，又向集體安全條約組織（Collective Security Treaty Organization, CSTO）請求援助，俄羅斯、亞美尼亞等CSTO成員國同意派出維和部隊。

攝影：美聯社

圖片編輯：蘇煒然

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