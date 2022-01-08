圖話｜全歐最大「貓王」模仿大賽重辦　一人一經典形象向偶像致敬

「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）離世近45年後，他仍是全球難以忘懷的偶像及流行文化標籤，至少來到今天，歌星黎明仍會用「震過貓王」來自嘲自己從前的唱功，雖說不上褒義，卻彰顯了「貓王」是如何經典。

到今天，「貓王」仍是不少中壯年人永遠的偶像，以至有不少人專注扮演「貓王」作為他們演藝事業的主幹。英國每年都有個全歐洲最大型的「貓王」扮演大賽，就在「貓王」1月8日（也是今天）冥壽前後分多天進行，自去年受疫情影響取消了一屆，今年終捲土重來。各位「Elvis tribute artists」終可再把頭髮穩穩地定型，以特色顫抖舞步一較高下，更重要的是，能與一眾志同道合的夥伴，繼續追他們心中永恆的明星。

攝影：Getty Images

圖片編輯：周穎瑤

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