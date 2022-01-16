國際影像｜特朗普亞利桑那辦造勢會　趁拜登民望低抨擊其管治無方

2022年轉眼過了半個月，正當美國總統拜登將在低民望迎接上任一周年之際，在亞利桑那州城鎮佛羅倫斯（Florence）一個牧場，前總統特朗普現身於「拯救美國造勢大會（Save America Rally）」中，當年似曾熟悉的沸沸揚揚又再出演。

亞利桑那這傳統共和黨陣地雖然在上次總統選舉被拜登收穫，但特朗普仍有一定號召力，成千上萬的支持者轉眼又填滿了會場。席間特朗普仍然無改他語出驚人的本色，大力批評拜登是一個「災難」，形容在他決定從阿富汗撤軍，以及現時境內出現的通脹及疫情都損害了國家。支持者為久違的演說重新歡呼，共和黨卻有人恐懼特朗普的偏激，或再次將亞利桑那推向現時勢弱的民主黨懷抱。

攝影：美聯社、Getty Images

圖片編輯：周穎瑤

展開