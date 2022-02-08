【北京冬奧．圖輯】冰墩墩可愛爆棚　北京市民排隊瘋搶毛公仔

北京冬季奧運會正如火如荼地進行，運動員在雪道或溜冰場上火花四濺；而在場館以外，也有另一股熱潮大爆發。今屆冬奧吉祥物之一的冰墩墩，肥嘟嘟的熊貓造型虜獲北京市民的心，連日來各大冬奧特許商品店外都有大批市民排隊，搶購冰墩墩毛公仔。

位於王府井工美大廈的冬奧旗艦店，周一（7日）門外貼着告示，指該店有300隻冰墩墩公仔，每人限購一隻。300隻冰墩墩不到30分便全部售罄，但店員承諾周二會補充貨品。

董小姐受訪時表示，她在開店前30分鐘來到，仍然買不到；她計劃與另外3名家人輪流通宵排隊。近日北京天氣寒冷，晚間氣溫可低至-6˚C，不過冰墩墩魅力難擋，午後不久，店外已有近40人排隊。

攝影：Getty Images、美聯社

圖片編輯：蘇煒然

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