【財政預算案．圖話】電子消費券加碼至一萬元　立法禁業主追租

今日（23日）財政司長長陳茂波，發表本屆政府任內的最後一份《財政預算案》，在第五波疫苗大爆發的環境下，首次改用了網上視像形式發表。

今份預算案中，調撥540億元用作抗疫紓困。包括寬減2021/22年的薪俸稅及個人入息課稅；向每個合資格電力住戶提供電費補貼等。此外，政府亦會推出新一輪電子消費券，透過儲值支付工具發放10,000元。4月先向630萬上年已經成功登記的市民發放首期5,000元，餘額會在年中再分批發放。

對企業商戶亦有紓困措施，其中一項是立法保護指定行業欠租戶，禁止業主終止他們的租約、服務或採取其他相關法律行動，措施為期三個月，可按需要再延長，法例在六個月後自動失效。

攝影：鄭子峰、歐嘉樂、余俊亮

圖片編輯：蘇煒然

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