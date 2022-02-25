俄烏局勢・圖輯｜不論種族語言同支持烏克蘭　各地現反俄反戰示威

俄羅斯真的攻打烏克蘭，並以快速的姿態控制到首都基輔附近機場，西方國家甚至評估俄軍有能力在今日（25日）攻陷基輔。俄羅斯總統普京的強硬態度，似已幻滅眾人對俄烏局勢可以和平方法解決的願望。西方各國領袖聲明譴責又祭出制裁，但未見對局勢有任何明顯的影響。

在談判桌與司令部外的世界卻是聲聲吶喊，多國均有大批民眾上街示威，就連俄羅斯內包括聖彼德堡在內的53個城市，都出現大型反戰示威。俄國獨立抗議監察機構OVD-Info發表，至截稿前有1800人因參與反戰示威被拘留。不論種族語言的人在世界各地，強烈抗議普京下令攻打烏克蘭，但即使黃藍雙色旗在全球飄揚，也擋不住俄軍無情的侵略，令人無奈。

攝影：美聯社、Getty Images

圖片編輯：周穎瑤

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