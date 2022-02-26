新冠肺炎・圖輯｜嚴寒一周終過去　疫情未見起色　街上冷清仍待續

2022年2月18至25日，香港天氣在疾風細雨下，變得既濕且寒，每日平均氣溫可能還不到攝氏10度。這是體感感覺。

同一段時間，新冠肺炎疫情只越見嚴重，期間政府宣布過延長關閉處所、收緊限聚令、實施疫苗通行證、3月全民強制檢測......加上排隊還是派籌、自行快測還是「攞樽仔」、不適是因為新冠肺炎還是感冒等等很多非典型日常需要判斷，混亂與不安難免消磨人。這是情緒感覺。

過去一星期，預想的封城已被多次排除，街上卻已自發地寧靜，可能天氣太冷，可能人們要排隊或忙著做別的事，可能響應呼籲或根本沒有心情外出。沒有消費，沒有心情，沒有活力繁榮暫時被收起。

然後，天氣開始回暖了，人心何時也會回暖？

攝影：歐嘉樂、鄭子峰

圖片編輯：周穎瑤

展開