烏克蘭局勢・圖話｜婦產科醫院移入地下　待產婦醫護携手度過不安

俄烏戰爭至今已逾一星期，地面的戰況越見激烈，一日都嫌多的戰事卻仍算「新鮮」，至少對烏克蘭的孕婦們來說，她們沒有計劃過自己要在如此動盪的時候懷孕、待產、生小孩。

基輔一家婦產科醫院在戰事爆發後，盡量將留院的孕婦移到地下臨時病房，不少待產婦只能席地而睡，環境所限也無法多走動。有孕婦指出，曾見過有孕婦剛在手術室開刀誕下嬰兒後，便立即被送回地下避難；嬰兒卻仍在戰火下順利來到這世界，多得醫護人員的努力。該醫院高層表示有70％員工自戰爭開始以來，便沒有離開過醫院，新手媽媽們亦感激他們的守護。有待產的孕婦則希望，腹中孩兒瓜瓜落地之時，看到的已是一片和平的景象。

攝影：Getty Images

圖片編輯：周穎瑤

展開