烏克蘭局勢・圖輯｜戰事西擴　利沃夫「文明救兵」撤文物包裹石像

俄羅斯攻打烏克蘭的戰事來到第19日，戰線漸向西擴，烏西城市利沃夫（Lviv）地區首長13日證實，俄軍向其西南面約50公里、距波蘭邊境約25公里的國際維和與安全中心軍事基地發射了30枚火箭彈，造成35人死亡134人受傷。

戰爭不只造成生靈塗炭，不少珍貴的文物與建築也能被毀於一旦，國家、民族甚至整個文明的歷史一隅可能從此消失。烏克蘭最大的博物館——國立利沃夫博物館（Andrey Sheptytsky National Museum in Lviv）則有175000多件館藏品，包括12至18世紀的宗教藝術作品、民俗展品及珍貴手稿等，戰爭爆發後，工作人員爭分奪秒設法保護館藏，另有工人在牢牢包好街頭的石像，冀它們能在預期的炮火中倖存。

攝影：美聯社、Getty Images

圖片編輯：周穎瑤

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