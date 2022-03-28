奧斯卡．圖輯｜《心之旋律》獲無聲讚美　韋史密夫護妻摑頒獎嘉賓

第94屆奧斯卡頒獎禮在香港時間28日上午舉行，三位搞笑女星Regina Hall、Amy Schumer及Wanda Sykes一同主持典禮，在歡笑聲中逐一揭曉各獎項得主。

結果《心之旋律》成為今屆最佳電影，由於不少參演演員都是真正的聽障人士，台下觀眾以手語中的「Jazz hands」代替鼓掌，送上無聲的讚美。最佳導演為《犬山記》的Jane Campion，Will Smith和Jessica Chastain則分別憑《王者世家》及《神聖電視台》成為最佳男主角及女主角。

然而全晚焦點卻是Will Smith掌摑Chris Rock的震撼一幕。作為頒獎嘉賓的Chris發言時拿Will妻子Jada Pinkett Smith的光頭開玩笑，竟招來奧斯卡影帝動武，台上台下無不愕然。

攝影：Getty Images、美聯社

圖片編輯：蘇煒然

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