新冠肺炎・圖話｜防疫包周六起派全港　官員客串做「最貴包裝工」

政府將於4月2日起向全港近300萬個家庭派發「防疫服務包」，除運房局局長陳帆及創科局局長薛永恒外，特首林鄭月娥、三位司長及11位局長昨天（30日）紛紛到訪各區包裝中心客串「最貴包裝工」，與公務員及義工參與包裝工作。政府表示首天包裝工作進度非常理想，相信可以如期甚至提早完成所有350萬份包裝工序。

政府新聞處昨日發布不少圖片，可見除了活動大合照以外，部份局長亦有參與包裝工作，其中財庫局在其Facebook發文指，已動員約百名同事組成包裝團隊，涉及政務主任、庫務會計師、庫務主任、經濟主任、統計主任等多個職系。林鄭稱，今次行動非單純物資派送，而是在社會上凝聚更多正能量和動力的防疫抗疫工作。

攝影：政府新聞處

圖片編輯：周穎瑤

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