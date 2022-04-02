防疫包・圖輯｜特首官員議員義工齊落區　派發行動目標周五前完成

政府今日（2日）開始向全港住戶派發350萬份「防疫服務包」；特首林鄭月娥、問責官員、立法會議員聯同義工，今早起分別到各區上門派發防疫包。其中，議員們及義工們在行動前都穿着全套保護裝備，包括保護衣、手套、口罩及面罩，準備充足。林鄭下午到西營盤利安大廈派發防疫包前，亦先戴好口罩、面罩及手套再上樓，約十多分鐘後離開，表示已派發十數戶。

林鄭今早呼籲市民在4月8日、9日及10日每日做一次快速測試，若有陽性結果須於24小時內呈報，屬自願非強制。林鄭指行動目的是希望大家同一時間做同一件事，眾志成城團結抗疫，強調並非替代全民檢測。她有信心防疫包將於8日前會完成派發。

攝影：歐嘉樂、張浩維、黃寶瑩、政府新聞處

圖片編輯：周穎瑤

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