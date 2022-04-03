烏克蘭局勢・圖輯｜毋忘戰火下動物　眾人盡力救走收容也治癒人心

人類打仗，一地生靈塗炭，受苦的豈只有人類，還有更多無知且不能言語的動物。有些寵物可能還有主人不離不棄地携在身邊照顧，但尚有野生的、動物圈或農場內被圈養的，或是家養但在混亂中被逼被遺棄的動物，會在戰火中留離失所。

在烏克蘭本土與周邊地區，雖然烏國戰況慘烈人們生活困苦，但仍有有心人在盡力救治動物：可能只是烏克蘭軍人見到把動物園的動物接走避難，或是有烏國或鄰國波蘭的獸醫，盡量救得一隻便一隻，再安排其他人領養。在亂世到底是否適合養寵物不能一概而論，但看到人們被動物療癒的神情，同在天涯淪落的生命，相遇了或許還能互相救助。

攝影：視覺中國、美聯社

圖片編輯：周穎瑤

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