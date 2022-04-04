【烏克蘭局勢．圖輯】布查鎮街頭遍地血腥　烏方指控俄軍殘殺平民

俄軍減少對基輔的軍事行動，部隊後撤，烏克蘭奪回基輔附近大部分區域的控制權。然而經歷了一個多月戰火洗禮，各城各鎮早已滿目瘡痍。在基輔西北30公里的布查鎮（Bucha），更發現多具平民遺體陳屍街頭。烏方指責俄軍殘殺平民，是犯下戰爭罪；俄方否認，反指影片及照片是烏克蘭為了西方媒體而擺拍偽造，是烏克蘭激進分子的挑釁。

美聯社記者在布查鎮不同地點，目睹至少21具遺體。其中一組9人，身穿平民服飾，倒臥在一處住宅大廈外空地，至少兩人雙手被反綁背後，一人雙腳被綁，觀察下疑似遭近距離射殺。美聯社記者亦目睹一男一女遺體被膠袋包裹，置於地下坑洞，一名不願具名的居民說：「他舉起雙手，但他們仍然射擊。」

攝影：美聯社

圖片編輯：蘇煒然

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