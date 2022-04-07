上海疫情・圖輯｜上海全市再開展全民檢測　核酸檢測行動無遠弗屆

4月6日，當局公布上海市新增322宗本土新冠肺炎確診及19660宗無症狀感染個案，讓當地今波疫情累計陽性個案超過10萬宗。因疫情仍高企，上海市衛健委已宣布全市範圍內須再開展一次核酸或抗原檢測，在這次檢測全部完成前，全市繼續實行分區管控，除因病就醫等外，嚴格落實「足不出户」。

上海市有近2500萬人口，也是國內一線城市中的龍頭，疫情在當地爆發，形成兩年多來未有前例的境況。嚴格落實「足不出戶」意味人們除了參與檢測外，基本上沒什麼出門「放風」的機會；因應上海龐大人口，全民檢測難度亦更高，眾人出現在定點檢測站接受採樣已不能是唯一舉措。

於是，人們進行檢測的場景開始有點五花八門。

攝影：新華社、中新社、美聯社

圖片編輯：周穎瑤

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