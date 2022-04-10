烏克蘭局勢・圖輯｜英首相約翰遜突造訪基輔　與澤連斯基漫遊街上

烏克蘭澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）今個周末在首都基輔迎來不少客人，除了歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）以及奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）到訪基輔以示支持外，英國首相約翰遜（Boris Johnson）也突然親臨基輔，不只與澤連斯基會談，還與澤連斯基一同在基輔逛街。

國家元首級人物本來也不便隨便在街上行走，約翰遜居然還在有戰亂的國家首都閒逛，這種安排帶出的信息力度十足。約翰遜隨後指英國會再向烏提供120架裝甲車及反艦艇導彈系統，他形容烏克蘭不顧一切力阻俄羅斯取得基輔是21世紀的最大功績，並稱讚澤連斯基的領導和烏國民眾的奮勇，令普京的野心受到挫敗。

攝影：烏克蘭總統辦公室 via 美聯社

圖片編輯：周穎瑤

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