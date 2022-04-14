烏克蘭局勢．圖輯｜在布查活下來的孩子　結伴遊戲以忘掉戰爭傷痕

在烏克蘭布查（Bucha），以衣櫃的木料併湊而成的棺材，逐漸被泥土掩蓋。6歲的Vlad望着母親入土，在新墳前擺放了一盒果汁和兩罐焗豆。父親Ivan Drahun跪在地上痛哭，「我好想你，你走得太快了，你甚至沒有道別。」Vlad在旁看着父親的舉動，似乎第一次知曉了甚麼是死亡。

一群孩子聚集起來，從戰爭中分散注意力。他們一齊踢球、分享義工遞給他們的零食。他們的家長亦組織起來，在沒有水電煤的廢墟中，分擔照顧小孩的工作。「他們知道現在變得平靜了，但較年長的小孩也明白一切還未結束。」Ivan說。在幼稚園的沙池中，Vlad和朋友抓起沙子互丟，「轟炸」對方，「我是烏軍！」一人說，另一人搶着道：「不，我才是烏軍！」

攝影：美聯社

圖片編輯：蘇煒然

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