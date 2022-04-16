烏克蘭局勢・圖輯｜烏西修院收留東方同胞　信仰下讓難民安心度日

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事現多集中於烏東、烏南地區甚至基輔一帶，烏西相對較為安全。在距離利沃夫（Lviv）100公里的戈什夫村（Hoshiv）深處，有一家與世無爭的修道院，在外間警報不斷槍林彈雨之際，成為了40-50位逃離家園同鄉的天堂。

這家修道院由一群為數不多的修女營運，她們每天在這裡侍奉，生活非常簡單。戰爭爆發後，修道院收留了多個從戰火逃離到烏西的家庭，不只照顧他們的起居，也提供寧靜的環境，讓難民們在信仰中療傷。修道院並非絕對安全，修女們偶而還是會從手機中收到空襲警報，但相對在外間刺耳的警報聲，她們轉用沉穩的鐘聲提示眾人要到防空洞暫避，讓人在撫慰中重拾力量面對戰亂。

攝影：Nariman El-Mofty／美聯社

圖片編輯：周穎瑤

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