世界地球日・圖話｜美國水庫水量跌新低　是食水問題也是能源問題

北半球進入春夏季之時，美國又輪迴到不能逃避乾旱天氣的時節。其實該國中西部的乾旱已持續多年，近月當地其中一個焦點所在，可能是位於猶他州及亞利桑那州交界的鮑威爾湖（Lake Powell）。

鮑威爾湖是位處科羅拉多河的一座水庫，最大庫容可達30立方公里，是美國庫容量第二大水庫。它除了是西部著名的旅遊勝地，亦是服務數以百萬計人的水力發電站，而科羅拉多河作為水源，本身亦是約四千萬人的用水來源。不過鮑威爾湖今年已迎來史上最低水位，水量不多於原來的四分一，不只供水，連供電都出現危機，不禁令人反思，當人們嘗試以可再生資源製造能源保護地球時，氣候變化會否已經快得連某些再生資源也再生不出來。

攝影：Getty Images

圖片編輯：周穎瑤

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