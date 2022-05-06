北京疫情・圖輯｜日增數十個案未敢怠慢　12區三輪篩查全市禁堂食

2022年5月6日，內地新冠肺炎疫情發展不見樂觀，亞洲奧林匹克理事會與中國奧委會等商討後，索性決定延期9月的杭州亞運，並取消12月的汕頭亞青運，似佐證內地疫情現時確讓當局擔憂。國家衛健委公布，內地昨日（5日）新增356宗本土確診及4272宗本土無症狀感染者，即共有4628宗本土個案。上海佔約4200宗，另外，首都北京也有72宗本地個案。

北京本土確診個案近日都維持在數十宗水平，但已教當局如臨大敵，推出多項防控措施，如市內有12區已在進行第三輪區域核酸篩查，學校暫停實體課堂一周，部分地鐵站被關閉，朝陽區實行居家辦公，甚至限制同時使用公廁人數等等，務求避免首都會淪為另一個上海。

攝影：美聯社、Getty Images、新華社

圖片編輯：周穎瑤

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