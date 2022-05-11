國際影像｜美最高法院推翻墮胎權草案文件外洩　民眾連日上街抗議

美國政治新聞網站Politico 5月2日發布的一份外洩意見草案文件，披露美國最高法院的大多數大法官準備推翻1973年羅伊訴韋德案（Roe v. Wade）中奠定的維護女性墮胎權。最高法院首席大法官羅伯茨已證實草案真實，但並未代表法院的決定，或是任何大法官的最終立場，下令徹查洩密事件。

消息一出，連日來都支持及反對墮胎權人士上街抗議甚至針鋒相對。根據羅伊訴韋德案等裁決，各州可監管墮胎，但不能立法限制孕期未達約24週的婦女墮胎。若最高法院推翻這些裁決，即使未有明文禁止，但也意味着美國女性的墮胎權（包括及不限於因姦成孕、亂倫個案等）失去在聯邦層面的保障，被視為剝奪女性身體自主權的決定。

攝影：美聯社、Getty Images

圖片編輯：周穎瑤

展開