【國際影像】經濟崩潰引發暴力衝突　斯里蘭卡政局困境未見出路

斯里蘭卡經濟早因新冠肺炎疫情搖搖欲墜，俄烏戰爭爆發後能源價格暴漲，使該國經濟崩潰。該國可用的外滙儲備已跌破5,000萬美元，外債卻高築至510億美元。幾個月來，民眾每天大排長龍購買食物、必需品和燃料，忍受頻繁的大停電。

民眾矛頭指向分別為總統及總理的戈塔巴雅及馬欣達兄弟（Gotabaya Rajapaksa, Mahinda Rajapaksa），激發大規模示威要求現屆政府下台。他們發起罷工和堵路，又包圍總統辦公室和總理官邸等。然而5月9日有政府支持者向示威者施襲，民眾間爆發暴力衝突，至今造成8人死亡，232人受傷。馬欣達其後辭去總理職務，當局亦出動軍隊，實施宵禁，聲言容許執法人員射殺參與暴力行為的人。

攝影：Getty Images、美聯社

圖片編輯：蘇煒然

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