國際影像｜古巴首都五星級酒店氣體爆炸　波及隔鄰教堂致45人死亡

古巴首都哈瓦那（Havana）的薩拉托加酒店（Hotel Saratoga）在5月6日早上突然發生爆炸，如今終於完成搜救，最終造成45人死亡。爆炸當時酒店正進行裝修，估計是輸氣貨車將燃氣輸至酒店時出現洩漏，引發災難。薩拉托加酒店本為當地19世紀時代、殖民時期的建築，經過長時間的復修，成為足以接待國賓的五星級酒店。

爆炸威力之大，除了讓酒店三層樓的外牆消失，也波及到隔鄰的十字架山浸信會教堂（Calvary Baptist Church）。該教堂也是建於19世紀的古建築，是古巴最重要的浸信會堂。爆炸震碎了教堂的窗戶及部分屋頂，牆身亦出現裂痕，教堂內人員有幸全身而退，從教堂內卻可看到酒店的頹垣是如此靠近，難免讓人猶有餘悸。

攝影：美聯社

圖片編輯：周穎瑤

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