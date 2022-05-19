放寬措施・圖話｜酒吧麻雀館卡拉OK重開　娛樂與夜生活逐回歸香江

2022年5月19日，星期四在一星期裏本來不是什麼特別日子，但這個星期四，酒吧終於重開，派對房間、卡拉OK、麻雀館終也重開，入戲院看電影時的吃爆谷聲也能回歸了，食肆堂食可延至深夜。雖然各處所入座率仍有限制，但夜生活與娛樂活動總算再現，香港人的生活向久違的「正常」再踏上一步。

近日新冠肺炎的確診人數，仍以每日新增二、三百人的水平徘徊了多天，雖未有曾經出現的幾何式增加，一星期下來累計染疫人數其實不少。不同處所重開前，都小心翼翼地消毒清潔，不敢鬆懈；忍受了那麼久香港才回到稍為接近「正常」的狀態，之後我們到底守得住不讓疫情反彈、重回噩夢中嗎？

攝影：梁鵬威、張浩維、盧翊銘、歐嘉樂、李澤彤、羅君豪

圖片編輯：周穎瑤

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