【國際影像】拜登上任後首訪亞洲　會晤日韓領袖　啟印太經濟框架

美國總統拜登（Joe Biden）5月20日至24日出訪韓國及日本，是他去年1月上任以來，首次訪問亞洲。他先赴韓國與韓國新總統尹錫悦會晤，之後到日本跟日本首相岸田文雄會談，其後直接在東京啟動「印太經濟框架」（IPEF），並參與美日印澳「四方安全對話」（QUAD）峰會。

拜登此行被認為是希望重新鞏固美國在亞洲的影響力，在近年中美關係惡化的背景下，中國亦高度關注。而拜登亦的確在訪亞期間語出驚人，23日於東京的記者會上被問到若中國攻台，美國會否軍事介入時，回答「會，這是我們許下的承諾」。惟白宮其後澄清，美國的一個中國政策沒有改變，根據《臺灣關係法》會提供軍備。

攝影：Getty Images、美聯社

圖片編輯：蘇煒然

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