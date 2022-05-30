【圖話】人潮周末席捲藝術博覽　身在藝術品中穿梭　心放在何方？

在疫情稍緩的五月，巴塞爾藝術展（Art Basel）、Art Central 藝術展還有佳士得春季拍賣預展，分開三層在會展新翼同時舉行。剛剛這個周末，會展裏前來看藝術展的人熙來攘往，在熱門時間的人潮，繹絡得竟可媲美其他消費展。

疫情至今，藝術博覽會已開發線上線下同時辦展的模式，線上展覽固然方便未能來港的海外買家，線下的人踴躍得惹人反思。相比回到藝廊或美術館靜心細看，更多觀眾在人潮中倒選擇用手機把藝術品一一拍下，展品成為數碼圖片，反與線上瀏覽差異不大。在周末花數百元買入場劵，在過百個藝廊展區走一遍，觀眾到底在看什麼，有否得著，還是只是過了自覺被文化氣息包圍的周日，或許就如人飲水，冷暖自知。

攝影：鄭子峰

圖片編輯：周穎瑤

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