六四33・圖輯｜警方嚴封維園銅鑼灣阻悼念六四　點點燈火禁之不絕

2022年6月4日星期六，是六四事件33周年。警方周四指有人鼓吹在今日到維園一帶參與未經批准集結，「即使一個人自行到維園紀念，但若有其他人在同樣時間、地方，做同樣的事情，有同樣的目的，即為公眾聚集」，強調會部署警力果斷執法。及至昨晚（3日）11時，警方索性將維園中央草坪、足球場和籃球場等圍封。

自今下午起，維園內及銅鑼灣街頭被警力重重包圍，街上多人被查，警方晚上甚至將整個維園劃為行動區，所有人士被撤離，銅鑼灣部分路段被封。香港大學校方已將太古橋的六四標語及國殤之柱原址粉飾無瑕，民主牆也變得「光潔如新」。

這是2022年6月4日在香港發生的事。

攝影：廖雁雄、盧翊銘、余俊亮、李澤彤、歐嘉樂

圖片編輯：周穎瑤

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