英女王登基70年・圖輯｜長周末慶典從官方延至民間　英國全民同賀

2022年6月2至5日，英國都沉醉在英女王登基70周年的節慶氣氛之中，很大程度當然是受惠於當局適逢期會地在今年增設一日假期（bank holiday），形成當地鮮有的長周末。由官方到民間，各派對、表演、活動等都因應英女王登基紀念而舉行。人們除了在這長周末一賭皇室成員傾巢而出的身影外，也在長假期中盡情玩樂。

至於英女王這位96歲的女士，在過去一年經歷過喪夫之痛與患新冠肺炎之苦，但她在疫情嚴重時勉勵國民之餘自己也總算熬過來，讓全世界見證到她破紀錄的任期。君主制度非毫無爭議，她的任期也非順遂無瑕，人在一片旗海之中卻無不被一種同理心感染，希望感謝這位屹立了70年的精神領袖，仍然好好的。

攝影：美聯社、Getty Images

圖片編輯：周穎瑤

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