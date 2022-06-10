圖輯｜黃夏蕙宣布移民　入世關心社會　打扮自娛娛人成難忘經典

資深藝人「夏蕙BB」黃夏蕙今日（10日）在社交媒體宣布，將於今年8月移民離開香港。文中她提及與經理人共同努力10年，重新包裝形象，多年來關心社會事情，用搞笑手法與民同樂，艱辛卻也開心。91歲的夏蕙姨表示「無論身處世界某一個角落，我都會好掛住大家！」，星期日將會進行最後一次訪問錄影。

談及夏蕙姨，香港人一定忘不了她每年農曆新年時，現身黃大仙廟搶上頭炷香時的生肖打扮，往往出人意表之餘誠意更十足。作為一個九旬長者，如今仍不吝悉心裝扮，緊貼社會脈搏關心時事，「貼地」與活潑的程度可比年輕人有過之而無不及。如今夏蕙姨決定揮別黃大仙廟與香港，香港人失落的，何只是少了一位同搶頭炷香的「吉祥物」？

圖片編輯：周穎瑤

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