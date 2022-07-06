圖話｜李家超出席首次行政長官答問會　倡前廳交流會建立良性互動

李家超上任後，今日（6日）首次以特首身份出席立法會行政長官答問會，他指立法會結束以「兩制」對抗「一國」的破壞及癱瘓時期，進入建設時刻。為促進行政、立法之間的良性互動，他會實踐行政主導，建議每月在立法會舉行前廳交流會。

交流會由一名司長或副司長，帶領5至6名局長與議員交流溝通，而首次交流會則由他以身作則，率3名司長、3名副司長及特首辦主任出席。

綜觀答問會全程，議員提問十分客氣，最多督促李家超在特定政策範疇上多下功夫，惟「G19」的建測規園界議員謝偉銓直指李家超在人口、人才流失方面不夠積極，李家超回應指現時已在積極做改善工作，希望一、兩個月內可提出新方案，目標是「同世界搶人才」。

攝影：李澤彤

圖片編輯：蘇煒然

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