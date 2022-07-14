國際開版｜以巴圍牆豎立廿年　在沒有共識的邊界　生活隨高牆流動

世界上邊境何其多，但並非每一道邊境都會出現隔離圍牆（separation wall）。人們印象最深刻的，可能是已倒下的柏林圍牆，以及爭議不斷的美墨圍牆，它們倒是建於界定清晰的邊境之上。過去20年，世上卻另有高牆仍在逐年加建中，說的是在約旦河西岸及加沙地區邊陲的以巴圍牆。

由以色列興建的以巴圍牆顧名思議，分開了以色列與巴勒斯坦自治區的範圍，的位置卻比地圖上的邊界更向巴勒斯坦方向侵蝕，巴勒斯坦因而損失了10％土地，即使連國際法庭及聯合國都曾表態指圍牆需清拆，以國仍不為所動。如今為了更好的生計，不少巴人每天都會穿過圍牆上班，有巴人甚至要靠以色列的批文，才能保存被逼分到圍牆另一方的家園。

攝影：美聯社

圖片編輯：周穎瑤

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