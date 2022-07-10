【國際影像】斯里蘭卡示威者闖總統官邸　拉賈帕克薩答應周三下台

斯里蘭卡陷經濟危機，糧食、燃油、電力均持續短缺，引發連月示威，矛頭指向總統戈塔巴雅．拉賈帕克薩（Gotabhaya Rajapaksa）及其政府。周六（9日）科倫坡（Colombo）情況再度升級，大批示威者下午闖入總統官邸，其後斯里蘭卡國會議長阿貝瓦德納（Mahinda Yapa Abeywardena）表示，接獲拉賈帕克薩通知，總統將於周三下台，並呼籲民眾克制，讓權力交接平穩進行。

總理維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）亦表示將在新政府組成後辭職；惟數小時後總理官邸遭人放火，示威者要求維克勒馬辛哈馬上離任。該國軍方官員透露，事發時總統及總理都不在官邸，他們因應局勢發展，周五已提前到達了安全的地方。

攝影：美聯社

圖片編輯：蘇煒然

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